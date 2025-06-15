²ÏÆâô£¤Ë¤è¤ëÏÃÂê¤ÎÌ¡²è¤ò¡¢A¤§! group¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ½éÄ©Àï¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡Ù¡£ËÜºî¤Ï10ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À­¤ò°ìÅÓ¤Ë»×¤¤Â³¤±¤ë¶¾Çþ²°¤ÎÂ©»Ò¡¦°¤ÀîÎ¶Ê¿¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡Ë¤È¡¢Î¶Ê¿¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÉðÂ¢¸¶´Ä¡Ê¹âÍüÎ×¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡É¤À¡£6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¤Ë½»¤àÇ¯¾å¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦´Ä¤Ë¼ºÎø¤·¤¿Î¶Ê¿¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤«¤ÄÆ±¤¸¼ñÌ£¤Î¾ÂÅÄ¥è¥ê¥³¡Ê±Æ»³Í¥²Â¡Ë¤«¤é