¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬11Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ë½Ð±é¡£9·î9Æü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤ÎNetflix¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ç¥¹¥­¥¹¥²¡¼¥à ¤¤¤¤¥­¥¹¤·¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥É¥é¥Þ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢À¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡û·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Îµ¿Ìä¡Ö¤Ê¤ó¤Çºî¤ê¼ê¤Ï»³¤Á¤ã¤ó¤ËVTR¤ò¸«¤»¤¿¤¬¤ë?¡×Æ±ºî¤Ï¡¢Èþ½÷¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÍ¶ÏÇ¤¬