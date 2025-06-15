¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÄ¹Ã«ÀîÍ£¡£28ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MF¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÇ¯´ÖMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ï¤½¤ÎÄ¹Ã«Àî¤ÎÆÃ½¸´ë²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2022Ç¯¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëMF¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¿´Â¡Éô¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¼ÂºÝ¡¢±Ñ½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó