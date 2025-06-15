¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û1980Ç¯Âå¤Ë·ã²½¤·¤¿¥Ë¥«¥é¥°¥¢ÆâÀï¤ò½ª·ë¤ËÆ³¤¤¤¿Æ±¹ñ¤Î¸µÂçÅýÎÎ¥Ó¥ª¥ì¥¿¡¦¥Á¥ã¥â¥í¤µ¤ó¤¬14Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡£95ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤¬È¯É½¤·¤¿¡£