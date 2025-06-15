[ミネアポリス／ワシントン １４日 ロイター] - 米中西部ミネソタ州で１４日、民主党に所属する州議会議員２人とその配偶者が警官を装った男に銃撃され、議員１人と夫が死亡した。ウォルズ知事と警察当局は「政治的動機による暗殺」との見方を示した。警察当局によると、容疑者は警察に発砲した後、車両を乗り捨て徒歩で逃走。大規模な捜索活動が連邦捜査局（ＦＢＩ）の支援を受けて行われている。車両からは「マニフェスト」