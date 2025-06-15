½÷Í¥¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÚÍË¤ÎÌë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖVenue101¡×¤¬ÅÚÍË¤ÎÌë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤è¤¯°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£Ìë¤Þ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿²¤Ê¤¤