¡½¡ÎÀäÂÐÌ´Ãæ¡ú¥²¡¼¥à¡õ¥¢¥×¥ê½µÊó¡Ï¡½ 2025Ç¯¤â¤â¤¦È¾Ê¬¤Û¤É²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎÂçºî6ËÜ¡Ü¦Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£6·î5Æü¤ËNintendo Switch 2¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²¼È¾´ü¤â¥²¡¼¥à¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤­¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Î1ËÜ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¢¡ÅÁÀâ¤ÎÍÃÊ¼¤¬ºÆ¤Ó¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÀøÆþ¡ª8·î28ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ü¥á¥¿¥ë¥®¥¢ ¥½¥ê¥Ã¥É ¥Ç¥ë¥¿: