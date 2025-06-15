¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤â¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è......¡×¤½¤ó¤Ê?¿¿Íý?¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸¤¤ÎÆ°²è¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤È¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È......¡£ÇòÄ»¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯6·î11Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ý¥á¤Î¥Ô¥«¥ë¥Ç¥£¡Ê¡÷pomepomePicardy¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ð¤ÇµÙ·Æ¡Ê¡©¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÄ»¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¡£¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°Â­¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¡¢ÇòÄ»