¥Ù¥¤¥¯¥ë¡¼¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Öart cruise gallery by Baycrew¡Çs¡×¤¬¡¢Âè8²óÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥·¥·¥ä¥Þ¥¶¥­¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤Ò¤«¤ê¤À¤¹¤ï¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î27Æü¤«¤é8·î11Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥·¥·¥ä¥Þ¥¶¥­¤Ï¡¢¿åºÌ²èÉ÷¤Î¡Ö¼êÉÁ¤­¥í¥È¥¹¥³¡¼¥×¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¨²è¤äÆ«·Ý¡¢²Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£ÆÈÆÃ¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§