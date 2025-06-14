【日本生命セ・パ交流戦２０２５】◆日本ハム・金村尚真―広島・森翔平（１３時・エスコンＦ）◆楽天・藤井聖―阪神・伊原陵人（１３時・楽天モバイル）◆西武・武内夏暉―中日・松葉貴大（１３時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ボス―ヤクルト・高橋奎二（１４時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・曽谷龍平―巨人・戸郷翔征（１４時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・松本晴―ＤｅＮＡ・石田裕太郎（１４時・みず