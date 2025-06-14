¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¢ÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ÎÄ¥Ôõ¤¬ÀèÈ¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÅ¾¸þ¸å¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼«ÀÕ0¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢5·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿7»î¹ç¡ÊÁ´¤ÆÀèÈ¯¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.60¤ÈË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´À¤ò¤«¤­¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°¤ò·Ð¤Æº£·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ1·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï8Æü¤ÎÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºÀï¡ÊÃæ·Ñ¤®¤Ç¡Ë¤È¡¢