16時55分、SATAN STAGEを占拠したのは、究極の生命体であり謎の狼集団=MAN WITH A MISSON。メンバー五匹が地球の、日本の、ここ幕張に現れることを告げるSEが響くと、爽快感なメロディに合わせてハンドクラップを起こすオーディエンス…いや、人間どもだ。 ◆ライブ写真 容赦なくバンドサウンドを轟かせながら「LADIES AND GENTLEMEN…! 」と煽りに煽るJean-Ken Johnny(Vo,G)。直後、「WE ARE THE MAN WITH A MISSION!」と高ら