¡Ö#¥±¡¼¥­¤Î¥»¥ó¥¹¡×»å°æ¤µ¤ó¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç72ËÜ¤ÈÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÇ¼Ô¤òÏ«¤¦¥±¡¼¥­¤¬?ÊÊ¤¬¶¯¤¤?¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤á¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢°úÂà¤òÏ«¤¦²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»å°æ²ÅÃË¤µ¤ó(43)¡£1ºÐÇ¯²¼¤Ç3·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¢ÃæÅçÍµÇ·¤µ¤ó¤ò°Ï¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²ñ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ÎÃç´Ö¡¢13¿Í¤¬Âç½¸·ë¡£º£µ¨¤«