「第18回ベスト・ファーザー賞 in 関西 発表・授賞式 at EXPO 2025」が14日、大阪・関西万博で開かれ、各界から受賞者が出席した。【写真】目をうるませ受賞を喜んだ宮川大助「ベスト・ファーザー賞 in 関西」は、関西出身、または関西を中心に活躍し、社会貢献、福祉活動に積極的なお父さん像の人物、企業、プロジェクトなどを対象に贈られる。2007年に「ベスト・ファーザー イエローリボン賞in 関西」としてスタートし、今