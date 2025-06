コブクロが6月13日(金)に東京ガーデンシアター(有明)で<KOBUKURO LIVE in TOKYO 2025「Let’s meet at the live show!」>を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。 ◆ライブ写真 大阪と東京、二都市で行われた年に一度のスペシャルライブ。6月4日に大阪城ホールで開催された大阪公演は、大阪がコブクロ結成の地であり、現在開催されている大阪・関西万博のオフィシャルテーマソングを手がけていることもあって、激