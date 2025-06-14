¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£±£´Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡¢Á°µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ç¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÇòË²æÆ¤µ¤ó¤¬ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÇòË²¤µ¤ó¤Ï£¹ÆüÉÕ¤ÎÂà¿¦´ê¤¬¼õÍý¤µ¤ì¡¢£±£°Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö£±£²Ç¯´Ö¡×¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»°·î¾ì½ê¡Ê½Õ¾ì½ê¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÇòË²¤µ¤ó¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤¿Í¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦