NOAが、7月6日よりテレ東系列ほかにて放送開始のTVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』のエンディングテーマ「Merry Go Round」を7月7日にデジタルリリースすることを発表した。併せて、カバーアートも公開となった。 ◆NOA 画像 このタイミングでTVアニメ『ホテル・インヒューマンズ』公式Xの番宣CMにて「Merry Go Round」の音源の一部も公開された。「Merry Go Round」は、本人とNOAとの多くの楽曲を共に制作をしているSunny、UT