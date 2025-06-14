¡ØÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤Ï¡¢°ú¤­¤³¤â¤êÅÂ²¼¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¥³¥¦¥¼¥í¡§Ì¡²è¡¢À¥ÈøÍ¥Íü¡§¸¶ºî¡¢m/g¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥­¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡ØÈÞÅÂ²¼¤ÎÈù¾Ð¿ÈÂå¤ï¤ê²Ö²Ç¤Ï¡¢°ú¤­¤³¤â¤êÅÂ²¼¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à²¦½÷ÉÕ¤­¤Î»ø½÷¥µ¥é¤Ï¡¢²¦½÷¥¨¥ë¥ß¡¼¥Ì¤Î±ÆÉð¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¨¹ñ¤Î²¦·»¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£Âç²¸¤¢¤ë²¦½÷¤Î¤¿¤á¡Ä¤È°ú¤­¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©¾ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÍøÍÑ