【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「オーディション番組くらい深くフォーカスしてもらっています、是非ご期待ください」(池崎理人) INIのドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』が、10月31日から全国の映画館で公開される。 6月13日に結成4周年を記念してオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信された『INI CONTACT』でサプライズ発表された。 『INI THE MOVIE「I Need I」』は、