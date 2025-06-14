¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤«¤é1¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡×¤Î¼«¶È¼«ÆÀ¡Ä¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¤¿°­ÊÊ¤Î¥Ä¥±³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ»þ´Ö5·î10Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î»î¹ç¸å¤Ë±¦¸ªÄË¤òÈ¯¾É¡£ÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¹ü¤ä¶ÚÆù¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±14Æü¤ËILÆþ¤ê¡Ê15Æü´Ö¡Ë¤·¤Æ