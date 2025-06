自己愛症(ナルシシズム)・権謀術数主義(マキャベリズム)・精神病質(サイコパシー)といった特性の総称であるダークトライアドは、反社会的な性格を形成する要素といわれており、職場における非生産的な行動や有害な力関係などと関連付けられています。新たな研究では、「睡眠不足の従業員は職場におけるダークトライアドの度合いが高くなる」という結果が示されました。Rise of the Dark Side: How Sleep Perception Triggers Dark