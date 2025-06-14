今春、筑波大学へ進学して生命環境学群生物学類での研究に勤しんでいる秋篠宮家の長男・悠仁さま。大学で「自然誌」を学ぶ悠仁さまの原点は、小さい頃からの「トンボ愛」だったーー。次代の皇室を担う成年皇族の知られざる素顔を、秋篠宮家と30年以上の親交を育むジャーナリストが伝える。※本稿は、江森敬治『悠仁さま』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。受験する仲間たちを気遣い合格発表を慮った悠仁さま2024年12月