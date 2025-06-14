【注目の血はグラスワンダー】６月15日（日）、阪神競馬場で３歳以上馬によるＧ?宝塚記念（芝2200ｍ）が行なわれる。昨年までは６月末に開催されていたが、今年は２週ほど開催時期が繰り上げられた。昨年のＧ?菊花賞（京都・芝3000ｍ）馬アーバンシック、2023年のＧ?天皇賞・春（京都・芝3200ｍ）勝ち馬ジャスティンパレス、2023年のＧ?皐月賞（中山・芝2000ｍ）馬ソールオリエンス、2023年の菊花賞馬ドゥレッツァ、昨年のＧ?