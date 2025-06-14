14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の3万7960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 38878.08円ボリンジャーバンド3σ 38511.52円ボリンジャーバンド2σ 38144.96円ボリンジャーバンド1σ 38118.00円5日移動平均 38030.00円一目均衡表・転換線 37960.00円14日夜間取引終値 37915.00円200日移動平均 37834.25円