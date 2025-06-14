3月末の投稿で初登場したワニのおもちゃドジャース・大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを公開した。愛らしい姿にファンも興奮する中、ある1枚に「何だろう？笑」「どういうこと？w」と困惑の声も寄せられた。高々と舞っていた。大谷はインスタグラムのストーリー機能で遊ぶデコピンなど4枚の写真を投稿。水色と白のボーダー柄の服を着たデコピンが木に登って遊ぶ姿
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