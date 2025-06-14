¥È¥ê¥ó¥×Ž¥¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎŽ¢Å·»È¤Î¥Ö¥éⓇŽ£¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¤ò6·î4Æü(¿å)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞŽ¥¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¥Ï¥ê´¶¤ò¤è¤ê¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÉÑÛ¤È¤·¤¿½÷À­¤é¤·¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ ¥È¥ê¥ó¥×¤«¤é¡¢Í¥²í¤Ê¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÑÛ¤È¤·¤¿