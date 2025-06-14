¥Î¥¢¤Î·ý²¦¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î£Ì£Á£Î£Ä£Í£Á£Ò£Ë£±£±¡×¡Ê£±£´Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥­¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸åÇÚ¡¦ÌÚÂ¼É¢Ìé¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£·ý²¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÚÂ¼¤ÏÆüËÜ·ýË¡¤Î¶¯¹ë¡¦ÌÀÂç»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¤ÏÎý½¬¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£·ý²¦