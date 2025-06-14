Ìó1¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£³ÆÂçÎ¦²¦¼Ô¤Ê¤É½Ð¾ì32¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ìWÇÕ¡×¤Ç¡¢¾Þ¶âÁí³Û¤ÏÌó10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1440²¯±ß¡Ë¡£²£ÉÍFC¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¥³¡¼¥Á¡Ê46¡Ë¤¬Âç²ñ¤ÎÃíÌÜÅÀ¡¢Ì¥ÎÏ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ê¤É¤ËÍ¿¤¨¤ë¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®³ÀÆâ°ìÇ·¡Ë¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ë¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡£½ÓÊå»á¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤È¤Ïµ¬ÌÏ¤¬°ã¤¦¤è¤Í¡£Á°²ó¤Þ¤Ç¤Ï³ÆÂçÎ¦1¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢