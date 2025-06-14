STARTO ENTERTAINMENT¤¬13Æü¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄ½ß»á¡Ê59¡Ë¤¬6·îËö¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸åÇ¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀìÌ³¤Ç¸µ¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¼ÒÄ¹ÎëÌÚ¹îÌÀ»á¡Ê66¡Ë¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£·îËö¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢°ìÉôÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÊ¡ÅÄ½ß¤¬ÂàÇ¤¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¸½ºß¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤éµ¡´Ø·èÄê¤·¤¿