お笑いコンビ「爆笑問題」（太田光、田中裕二）が出演する事務所主催のお笑いライブ「タイタンライブ」が１３日、東京・銀座の時事通信ホールで開催された。同ライブでは爆笑問題が２か月に１度、新ネタを披露する。タイタン勢からは「シティホテル３号室」や「ネコニスズ」、「春とヒコーキ」ら注目株と「ウエストランド」、「キュウ」ら人気コンビが参加。また、「空気階段」や「宮下草薙」、「サツマカワＲＰＧ」ら他事務所