１３日、座談会で重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社配信／王壮飛）【新華社北京6月13日】中国共産党中央委員会は13日、北京の人民大会堂で陳雲（ちん・うん）同志生誕120周年記念の座談会を開いた。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が重要演説を行った。座談会には、党中央政治局常務委員の李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡