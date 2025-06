11人組グローバルボーイズグループ・INIが14日、グループ結成4周年を記念した生配信『INI CONTACT(読み:アイエヌアイ コンタクト)』を公式YouTubeチャンネルで実施。ドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の公開をサプライズ発表した。【写真】真剣な表情で…INIやMINIに思いを馳せるメンバーたち「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画