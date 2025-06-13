Image: Apple 衛星通信で正しい気象情報を。Wi-Fiやセルラー通信の電波が届かないときに活躍するiPhoneの衛星通信機能。これは万が一のときでも緊急通報サービスに衛星経由で連絡できる機能のことを指しますが、この秋配信されるiOS 26では衛星通信を使って気象情報を取得できるようになるかもしれません。iOS 26のベータ版にて新しい衛星通信機能に関する記述が見つかる現在開発者向けベー