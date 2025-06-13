１１日、環山ドライブルートを走行する自動車。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶6月13日】中国重慶市南川区にある金仏山は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産であり、国家級自然保護区、国家風景名勝区にも指定されている。地元政府は近年、総面積1300平方キロの金仏山を中心に周辺の郷鎮をつなぐ全長178キロの「大金仏山環山ドライブルート」を整備した。ルートには徒歩道や自転車道、オ