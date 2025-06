『ミュージシャンズ・ジストニア』の影響で、RADWIMPSのドラマーとしての活動を無期限で休止している山口智史さんが、声によるドラム操作を可能にする新技術『VXD』を使用した、自身初となるソロツアーの開催を発表しました。山口さん初のソロツアー、タイトルは『The Past Can Be Changed -Talk and VXD live performance-』。8月から神奈川・静岡・愛知・大阪の4都市にある5か所のライブハウスで開催される予定で、2015年9月に無