音楽ユニット・globeが、デビュー30周年を記念して連続リリース企画を実施。第1弾としてベストアルバムを発売することが決定しました。8月9日にリリースされるベストアルバム『ALL SINGLES & OTHER BEST 30 SELECTION』は、CD6枚組で全66曲を収録。『DEPARTURES』や『FACE』など、すべてのシングルタイトル曲のほか、厳選された“これぞglobe”という楽曲を30曲収録するということです。そして今後のリリース日も発表され、第2