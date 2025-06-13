ドル円のピボットは１４３．８２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値144.21高値144.44安値142.80 146.47ハイブレイク 145.46抵抗2 144.83抵抗1 143.82ピボット 143.19支持1 142.18支持2 141.55ローブレイク ユーロ円 現値166.06高値166.38安値164.95 168.07ハイブレイク 167.23抵抗2 166.64抵抗1 165.80ピボット 165.21支持1