¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£²ÖÉè¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤Ñ¤ó¤Ñ¤«¥«¥Õ¤£(R)¡Ù¤ËCHiCO¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª CHiCO with HoneyWorks¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¥½¥í³èÆ°Ãæ¤ÎCHiCOKAMITSUBAKI STUDIO¡¿PHENOMENON RECORD½êÂ°¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¡¦²ÖÉè¤¬¡¢¡È¿·´¶³Ð¡É¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖStory Tellers¡×¡Ö·â¤Ã¤Æ¡×¤ò6·î25Æü¤ËW¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï4·î29Æü¤Ë