4回、楽天・武藤（手前）に逆転の2点三塁打を浴びた阪神・村上＝楽天モバイルパーク楽天が0―2の四回に1死満塁から辰己の犠飛で1点を返し、なお二、三塁で武藤が逆転の2点三塁打を放った。5回2失点の先発ハワードは好継投もあって3勝目。阪神は4連敗。村上が粘れず、打線は九回1死二、三塁を逃した。