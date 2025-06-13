5·î10Æü¡¢78ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¶âÂô»Ô¤Î¡Ö»³Â¦´Ä¾õ¡×¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÇµÕÁö¤·¤Æ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ËÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶âÂô²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¡¢Ï©ÌÌÉ¸¼¨¤ÎÅÉ¤êÄ¾¤·¤Ê¤ÉÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5·î10ÆüÌë¡¢¶âÂô»ÔÎë¸«Âæ1ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»159¹æ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö»³Â¦´Ä¾õ¡×¤Ç78ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬µÕÁö¤·¡¢Èò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£