µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£±£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¡¢£µ²ó¤Î¼éÈ÷»þ¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤µ¤é¤Ë£¶²ó¤Ëº£µ¨½éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï£µ²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¹ÃÈå¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊá¼ê¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡££¶²ó¤Ëº£µ¨½éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£³ÈÖ¼ê¡¦»³ÅÄ¤ÎÅêµå¤ò£¸µåÇ´¤Ã¤¿Ëö¤Ë?¼¹Ç°¤Î»Íµå?¤ÇÇ´¤ê¾¡¤Á¡£½ÐÎÝ¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÇï¼ê¤ÈÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤¬½Ð¾ì