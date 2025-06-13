東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』(毎週土曜23:40〜)の最終話が14日に放送される。『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜』場面カット○神山智洋「またいつか、どこかで会いましょう!」撮影最後のシーンは、翔太(神山智洋)、輝元(中村海人)のバディに加え、翔太の良き理解者として寄り添ってきた陽美(剛力彩芽)、そして2人を温かい目で見守ってきた真耶(石田ひかり)と輝徳(竹中直人)という、スト