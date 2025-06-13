「楽天−阪神」（１３日、楽天モバイルパーク）阪神の先発・村上は６回５安打３失点と粘ったが、８勝目を逃した。初回は１死から小深田に中前打を許したが、浅村を中飛、ゴンザレスを左飛に打ち取り無失点。２点の援護をもらった直後の三回は三者凡退に抑えるなど、上々の立ち上がりを見せた。だが、２−０の四回に落とし穴が待っていた。先頭・浅村に四球。１死後、渡辺佳、宗山に連打され、１死満塁から辰己に左犠飛を浴