◆日本生命セ・パ交流戦２０２５楽天―阪神（１３日・楽天モバイル）阪神・村上頌樹投手が６回５安打３失点で８勝目はならなかった。魔の４回だった。２点リードの４回、先頭・浅村に四球を与え、１死から連打を許し満塁。辰巳の左犠飛で１点を返され、続く武藤に一塁線を破る逆転２点三塁打を浴びた。４月２５日・巨人戦（甲子園）から７戦連続ハイクオリティースタート（７回以上、自責２点以下）を継続していた村上。