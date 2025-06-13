◆日本生命セ・パ交流戦２０２５西武―中日（１３日・ベルーナＤ）西武・高橋光成投手は８回１１５球を投げ、７安打６奪三振１失点。同点の場面での降板となり、６年ぶりの交流戦白星＆交流戦１１連敗ストップはお預けとなった。６月６日・広島戦（マツダ）以来、中６日での先発。初回は１死から田中の打球を中堅手・西川が地面ギリギリでグラブの中に収めるダイビングキャッチで中飛とする好守にも助けられ、無失点の立ち