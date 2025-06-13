中日のドラフト１位ルーキー・金丸夢斗投手（２２）が１３日の西武戦（ベルーナ）に先発。７回途中１失点と好投したものの、プロ初勝利はまたもおあずけとなった。ここまで４回先発して３度のクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上を投げて自責３点以内）を記録している金丸だが、打線の援護に恵まれず０勝２敗。この日は３回一死一、三塁から滝沢に中前に運ばれて先制点を許したが、続く外崎、ネビンを連続三振に斬って取り