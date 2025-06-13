「西武−中日」（１３日、ベルーナドーム）中日のドラフト１位左腕・金丸夢斗投手が７回途中１失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、プロ初勝利はまたも持ち越しとなった。前回５日のソフトバンク戦で４失点を喫した初回を無失点でしのいだ金丸。三回に滝沢の中前適時打で先制点を奪われたが、その後のピンチを踏ん張って最少失点でしのいだ。三回の攻撃で１死一塁からの村松が二塁で憤死した後、岡林に右翼線二塁打が