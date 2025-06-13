2025年夏、北海道初となる完全予約制コミュニケーションサウナ『SAUNA OOO SAPPORO（サウナ オー サッポロ）』が札幌市中央区にグランドオープンします。 2025年夏、札幌市中心部に「SAUNA OOO SAPPORO」グランドオープン 画像：蒼樹株式会社 東京・大阪・福岡・熊本に続く5店舗目として、完全予約制のプライベートコミュニケーションサウナ『SAUNA OOO SAPPORO（サウナ オー サッ