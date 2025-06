テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』を題材にした「一番くじ Re:ゼロから始める異世界生活 −I will remember this day.−」が、6月14日(土)から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで発売される。【写真】ラムのフィギュアもかわいい!展開グッズ一覧■ラストワン賞も豪華今回発売される「一番くじ Re:ゼロから始める異世界生活 −I will remember this day.−」は、作品をモチーフにしたグッズ