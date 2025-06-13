シドの明希(B)によるソロプロジェクトAKiが6月11日、ミニアルバム『Vermillion』をリリースした。前作となるフルアルバム『Free to Fly』から約1年ぶりとなる新作には既にライブ披露されている「Idiots」など全6曲(配信は「The Story Begins -Vermillion-」を除く5曲)を収録した。 ロック感に溢れた重厚さを持ちながら、キャッチーでメロディアスなサウンドは、AKiならではの毒と華を感じさせる仕上がり。スタイリッシュなアートワ